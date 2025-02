Trentotoday.it - Via al progetto "Trentino Abitare": la fondazione che risponde all'emergenza casa

Leggi su Trentotoday.it

Sarà lala nuova istituzione che, nel corso di quest’anno, aiuterà i cittadini a far fronte alla cosiddetta “”: la dinamica per cui trovare un alloggio in affitto nella nostra regione è sempre più difficile.Ilè stato presentato durante una.