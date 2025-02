Ilrestodelcarlino.it - Via ai lavori al cimitero di Posatora

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Prendono avvio ialdi. Gli interventi previsti interesseranno le parti in calcestruzzo armato con verifica e trattamento dei ferri e rispristini di copriferri, interventi su solai, pavimentazioni e coperture con parziale rifacimento delle stesse e recupero delle finiture di facciata. Gli stessi si inseriscono nel primo contratto applicativo di manutenzione dell’interodi, per un totaledi 481.543,66 euro (al netto del ribasso) e un investimento dell’Amministrazione pari a 750mila euro. L’intero Accordo Quadro di manutenzione straordinaria deldiprevede un finanziamento totale di 1 milione e mezzo di euro in tre annualità. L’impresa aggiudicataria è il Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.di Rimini, che ha designato come consorziata esecutrice l’impresa Macoser srl di Fano.