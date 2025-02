Tg24.sky.it - Veterinario gratuito per persone senza fissa dimora: la missione di Save the Dogs

Leggi su Tg24.sky.it

Ogni mercoledì, attorno alle 20, la stazione di Lambrate a Milano si popola di cani. Sono gli animali di decine diche, prima, si mettono in fila per un pasto caldo al furgoncino allestito da Progetto Arca e, poi, cercano assistenza veterinaria presso il chiosco della Fondazionetheand Other Animals che, ormai da tre anni, offre vaccini e assistenza gratuita a centinaia di animali domestici. Aurora (nome di fantasia, come i prossimi) ha l’andatura di chi conosce bene l’iter per accedere alle cure: cammina piano tenendo lo stesso passo della sua Sandra, come se non servisse il guinzaglio, e attende il turno per la visita veterinaria. “Hanno in cura la mia Sandra da mesi, ora si stanno occupando di un’artrosi – ci conferma – Da quando è morto mio marito, i miei animali sono stati la mia salvezza.