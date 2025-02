Ilgiorno.it - Vertova, travolto da un albero su una strada di montagna: muore un uomo di 55 anni

, 28 febbraio 2025 – Incidente mortale sui monti della Val Seriana. Undi circa 55, un agricoltore o un boscaiolo, secondo le prime informazioni, è morto oggi pomeriggio, venerdì 28 febbraio, dopo essere statoda un. È accaduto nel borgo di Cavlera, lungo lache porta al rifugio del monte omonimo, in territorio comunale di. Ancora non si se se la vittima fosse impiegata in operazioni di taglio delle piante, o se si sia trattato di un evento del tutto accidentale. In soccorso del 55enne sono arrivati un’ambulanza e l’elicottero, pronto a decollare nella direzione dell’ospedale più vicino. Purtroppo, però, quando sono arrivati gli operatori del 118, non c’era già più nulla da fare: l’era già morto. Sul posto si sono portati anche i carabinieri, ai quali toccano i rilievi per accertare dinamica e cause dell’incidente, oltre ai tecnici dell’Agenzia tutela della sanità.