Bergamonews.it - Vertova, schiacciato da una pianta: muore 55enne

. Infortunio agricolo mortale a, nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 28 febbraio. A perdere la vita, secondo le prime informazioni, un uomo di 55 anni, colpito da unacaduta. La tragedia si è consumata in località Cavlera, lungo la strada che porta al Rifugio del monte Cavlera.Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Clusone e l’elisoccorso, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.Seguono aggiornamenti