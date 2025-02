Sololaroma.it - Verso Roma-Como, allenamento a Trigoria: Dovbyk torna in gruppo

Si avvicina a grandi passi il ritorno in campo dellain campionato, che si verificherà domenica 2 marzo, alle ore 18, quando allo Stadio Olimpico andrà in scena la ventisettesima giornata di Serie A, che si aprirà oggi con il match Fiorentina-Lecce. Per i giallorossi si tratterà del secondo impegno consecutivo tra le mura amiche dopo il netto 4-0 rifilato al Monza. Per la formazione di Claudio Ranieri ci sarà da affrontare il, che si presenterà nella Capitale in un ottimo momento di forma con due vittorie alle spalle.Gli uomini di Fabregas, reduci dal clamoroso successo nei confronti del Napoli, rappresenteranno un esame importante per la, anche in vista di quella che sarà la gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League contro l’Athletic Bilbao. Giallorossi che avranno l’obbligo di continuare a dare risposte importanti dopo quelle viste nell’ultimo periodo, che hanno garantito una striscia di dieci risultati utili consecutivi.