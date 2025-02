Verso Napoli-Inter possibile novità in difesa Inzaghi pensa a…

Leggi su Ilnerazzurro.it

Lanella formazione dell’anti-potrebbe essere rappresentata da Yann Bisseck, che vedrebbe crescere le sue quotazioni per giocare da braccetto destro dellaa tre. Il tedesco andrebbe a completare il pacchetto arretrato davanti a Josep Martinez, affiancato dai confermati Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. Benjamin Pavard potrebbe partire dalla panchina come jolly, con la possibilità di essere schierato anche come quinto difensore, visto il suo passato da terzino sia al Bayern Monaco che con la Nazionale francese.: in attacco torna ThuramPer il resto, nessuna sorpresa: in attacco tornerà Marcus Thuram, completamente ristabilito dal problema alla caviglia, pronto a formare la coppia d’attacco con Lautaro Martinez. A centrocampo, Hakan Calhanoglu dirigerà le operazioni, affiancato da Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan.