Verso Napoli-Inter con Mandorlini

: ne ha parlato anche Andrea, allenatore ed ex calciatore (campione d’Italia nel 1989) a 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’.Lei ha fatto parte dell’dei record: cosa si aspetta da questa partita tra? “Non è una gara decisiva, ma sicuramente indicativa per il prosieguo del campionato, è una partita importante. Come ho già detto in altre occasioni, da giocatore ogni volta che venivamo aera sempre una sfida particolare. Sono passati tanti anni, ma i ricordi restano. Per l’è un’occasione per allungare in classifica, ma lo è anche per ilper riprendersi il primo posto. Sono match che vanno affrontati con la giusta attenzione, anche se il campionato è ancora lungo e ci sono tante partite da giocare.