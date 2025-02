Spazionapoli.it - Verso Napoli-Fiorentina, Palladino è nei guai: scatta la squalifica per due big!

I due top players dellanon prenderanno parte alla trasferta di, ottima notizia per gli azzurri.Aria di big match in casa, con la sfida Scudetto contro l’Inter alle porte. In seguito alla gara del Maradona, gli azzurri di Antonio Conte affronteranno immediatamente un altro top club del campionato e cioè le. I viola, impegnati proprio questa sera nell’anticipo con il Lecce, scenderanno in campo anche nel tardo pomeriggio di giovedì prima di far visita ai partenopei. Pessime notizie, tuttavia, per la formazione diche si vedrà costretta a rinunciare a due top players., assenze pesantissime per i viola:ti Zaniolo e MandragoraNicolò Zaniolo e Rolando Mandragora salteranno il match aldel prossimo 9 marzo. Il centrocampista offensivo dellaha rimediato un giallo pesantissimo nella sfida contro il Lecce, totalizzando la quinta ammonizione del campionato che faràre laprevista dal regolamento.