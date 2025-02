Bergamonews.it - Verso la trasformazione digitale: Pmi lombarde “a lezione” alla Cosberg

Terno d’Isola. Accompagnare le piccole e medie impresenell’evoluzione. Ha preso il via il programma di lezioni online e incontri in azienda dell’edizione 2025 (la seconda, ndr) del percorso formativo “Digital Transformation”, promosso da Made Competence Center Industria 4.0 Lombardia. Le visite didattiche sono organizzate in eccellenze produttive del territorio a conduzione familiare: la prima si è svolta mercoledì 26 febbraiodi Terno d’Isola, azienda di riferimento nel settore dell’automazione dei processi di assemblaggio.Le 15 Pmipartecipantinuova edizione hanno concluso il primo modulo didattico sulle tecnologie emergenti del manifatturiero e lo scenario dell’industria 5.0. Daè stato approfondito il tema della servitizzazione, ossia ladel macchinario/prodotto in un servizio a valore aggiunto.