Verissimo gli ospiti di Sabato 1 e domenica 2 marzo 2025

In onda domani e epomeriggio1 eweekend in compagnia di “”, condotto da Silvia Toffanin., asarà ospite Settembre, giovane talento che, dalla partecipazione a “Io Canto” alla vittoria nella categoria Nuove Proposte di Sanremo, ha conquistato il cuore del pubblico.E sempre reduce dal successo ottenuto nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, la voce inconfondibile e la carriera di Noemi.Silvia Toffanin accoglierà per la prima volta Anna Dello Russo, la giornalista che ha fatto della sua passione per la moda la sua vita.E ancora, la creatività in cucina di Chef Ruben e l’energia di Carmen Di Pietro, ospite con il figlio Alessandro.Infine, il ricordo toccante e l’impegno di Margherita Rebuffoni, mamma di Nadia Toffa, indimenticabile volto de “Le Iene”, scomparsa a soli 40 anni nel 2019.