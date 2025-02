Metropolitanmagazine.it - Verissimo, Anna Dello Russo, Noemi, Myriam Sylla tra gli ospiti del weekend 1-2 marzo

Nuovoin compagnia di “”, condotto da Silvia Toffanin, sabato 1 e domenica 2in onda su Canale 5., tutti glidel 1-2Sabato, alle ore 16.30: Asarà ospite Settembre, giovane talento che, dalla partecipazione a “Io Canto” alla vittoria nella categoria Nuove Proposte di Sanremo, ha conquistato il cuore del pubblico. E sempre reduce dal successo ottenuto nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, la voce inconfondibile e la carriera di. Silvia Toffanin accoglierà per la prima volta, la giornalista che ha fatto della sua passione per la moda la sua vita. E ancora, la creatività in cucina di Chef Ruben e l’energia di Carmen Di Pietro, ospite con il figlio Alessandro. Infine, il ricordo toccante e l’impegno di Margherita Rebuffoni, mamma di Nadia Toffa, indimenticabile volto de “Le Iene”, scomparsa a soli 40 anni nel 2019.