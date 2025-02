Sport.periodicodaily.com - Ventisettesima giornata Basket Eurolega 2024/25: l’Olympiakos travolge Bologna

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Quinta sconfitta consecutiva per la Virtus che, nella/25, si inchina alper 90-72. Troppo forti i greci che fanno valere la propria leadership nella classifica generale imponendo un ritmo forsennato che gli emiliani non riescono a contenere./25: VIRTUS-OLYMPIAKOS 72-90Nulla da fare per le V Nere che devono inchinarsi allo strapotere dei greci incassando il quinto ko consecutivo. Ospiti subito sul velluto grazie ad un parziale di 17-0 che segna la loro fuga.Il primo quarto è un monologo dei greci che chiudono sul 34-14 . Gli ospiti però non si fermano e vanno all’intervallo lungo sul 55-29.prova scuotere nel terzo periodo presentandosi a meno dodici agli ultimi dieci minuti finali.