Ventisettesima giornata Basket Eurolega 2024 2025 | Milano ferma il Monaco

Nellal’Olimpia si regala una vittoria di prestigio battendo ilper 86-80. Il roster di Messina, trascinato da Shields e Mirotic, autori di 22 e 19 punti, torna a sperare nei playoff a sette giornate dal termine.: OLIMPIA86-80riscatta la delusione per la finale di Coppa Italia persa contro Trento ottenendo una fondamentale vittoria in. I francesi partono meglio e si presentano con un parziale di 7-0. Mirotic rimette subito i suoi in partita per il 14 pari, prima che ilchiudi in vantaggio il primo quarto(19-18). I meneghini trovano il loro primo vantaggio all’inizio del secondo quarto con la tripla di Casseur, seguito da LeDay e Brooks. Ci pensano poi Shields e Mirotic a portareall’intervallo lungo avanti 49-42.