Venerdì di bel tempo sulla Bergamasca, piogge isolate nella giornata di sabato

Simone Budelli del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà ila Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.Analisi SinotticaAlta pressione in lieve indebolimento per l’avvicinarsi di un nucleo di aria fredda in quota che porterà un parziale aumento dell’instabilità soprattuttodi domani, prima di scivolare verso la penisola iberica. Per settimana prossima tendenza a nuova rimonta dell’alta pressione e temperature in aumento. Ecco come sarà il meteo a Bergamo e in provincia.28 febbraio 2025previsto: cielo parzialmente nuvoloso su tutti i settori con maggiori schiarite sulle Alpi. Tra pomeriggio e sera locali addensamenti sulle Prealpi con brevi ed isolati piovaschi.Temperature: minime in lieve calo (1/5°C), massime in lieve calo (11/14°C).