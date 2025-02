Anteprima24.it - Vende sigarette in casa nel Casertano, arrestato dalla Finanza

Tempo di lettura: < 1 minutoUn contrabbandiere diè statoa Frignano, nelGuardia di, al termine di un servizio teso a contrastare proprio il contrabbando e la contraffazione dei generi di monopolio. In azione i “Baschi Verdi” di Aversa, che dopo aver osservato attentamente i movimenti di persone attorno all’abitazione di un uomo di Frignano già noto proprio per la vendita didi contrabbando, hanno fatto irruzione nell’abitazione scoprendo in un vano delladieci chili disprovvisti del contrassegno di Stato, riportanti avvertenze in lingua estera e privi del codice identificativo univoco (IU). I finanzieri hanno sequestrato la merce contraffatta el’uomo, tenuto conto anche dei suoi precedenti penali specifici.