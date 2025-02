Torinotoday.it - Vende droga e finge di non avere neppure 12 anni: fermato e scarcerato il (finto) baby pusher di Torino

Non ci sono dubbi che sia maggiorenne, come garantisce il personale sanitario che lo ha visitato anche dopo l’arresto. Eppure, questo presuntooriginario del Senegal,il 24 febbraio 2025 in via Canelli a, sostiene di non12. “Sono nato il 10 ottobre 2013”.