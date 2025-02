Laspunta.it - Velletri, i commercianti in consiglio comunale. Respinto l’odg dell’opposizione

Una interrogazione presentata dal consigliere Mauro Leoni sul commercio ha animato il. Il consigliere Dem ha presentato una interrogazione riguardante i problemi, ormai atavici, del commercio cittadino.Leoni ha chiesto all’assessore al commercio Felci e al Sindaco quali azioni l’amministrazione intende mettere in atto, ormai a quasi due anni dall’insediamento della giunta di centro destra.A presenziare iluna cinquantina diintervenuti inper assistere a questa discussione.L’assessore Felci si è limitato a dire che con iva avanti un confronto e che l’amministrazione ha riportato anche delle iniziative festaiole per rianimare il centro storico, ma che, in sostanza, la crisi del commercio è una crisi molto più ampia.