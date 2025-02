Ilgiorno.it - Variante della Tremezzina, dopo i timori sullo stop definitivo sul cantiere si rivedono gli operai

Leggi su Ilgiorno.it

(Como) –dei giorni scorsi e la fumata nera del vertice in prefettura a Como, nel corso del quale era emersa la sostanziale distanza tra Anas e il Consorzio Stabile Sis di Torino, torna il sereno sulladovemesi è ripreso l’andirivieni deglisul. Per ora sono una cinquantina, tra tecnici e, i presenti nell’area di scavo impegnati a compiere i rilievi necessari per procedere con le nuove operazioni di scavo. Nel dettaglio, come confermato da Anas, sul lato Colonno è in corso l’esecuzione dei getti dell’arco rovescio nel tratto scavatogalleria Comacina di servizio: complessivamente è stato eseguito il getto di circa 280 metri su 593 metri di scavo realizzato. Sulla galleria Comacina principale, l’attività di scavo è ripresa e viene eseguita con mezzo meccanico, chiamato «martellone».