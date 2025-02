Vance bacchetta l’Ue

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il vicepresidente americano JDnella sua visita in Europa è stato criticato, ma a me sembra che abbia ragione nel denunciare una mancanza di democrazia nei nostri paesi. Da quando c’è la guerra in Ucraina e dopo la rivolta dei palestinesi a Gaza, vige il pensiero unico.Adele Rampellivia emailGentile lettrice, concordo con lei e noto che alcune voci fuori dal coro – per esempio Massimo Cacciari, non sospettabile di simpatie trumpiane – plaudono al discorso dialla conferenza di Monaco.è stato insolentito da tutta la nostra stampa con opinionisti e clown al seguito. Certo, la lezione diè stata anche strumentale, perché rivolta agli Usa. Ha detto che in Europa si reprime il libero pensiero a favore di un pensiero unico. Ha detto che è antidemocratico e intollerabile che i leader europei sostengano la cancellazione di elezioni come avvenuto in Romania (e come si è cercato di ripetere in Georgia) sulla base di “labili indizi di ingerenza russa”.