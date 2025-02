Van Nistelrooy sbatte il leicester passivo e esorta le volpi a andare avanti mentre le paure della retrocessione si approfondiscono

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-28 00:31:00 Breaking news:Rudd vanè stato deluso daldisplay del primo tempo diche ha portato a una sconfitta per 2-0 a West Ham.Ledel diciannovesima posizione scivolarono ulteriormente verso lacon un display inerte a East London, con due gol “facili” primapausa che tutto il West Ham doveva registrare la vittoria che lascia loro cinque punti dalla sicurezza.Il boss disotto il fuoco ha detto a TNT Sports: “Gli obiettivi che concedi sono obiettivi facili. È un riflesso di come abbiamo suonato nel primo tempo.“Se vedi la differenza nel primo e nel secondo tempo, come noi come una squadra siamo andatiper premere l’avversario, giochiamo con urgenza dopo aver vinto i duelli, nel primo tempo stavamo aspettando troppo.