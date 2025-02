Notizie.com - Valentino Rossi svela tutto in diretta, brividi tra i tifosi: cos’è successo

Leggi su Notizie.com

Il fuoriclasse di Tavullia, attivo sui due fronti del mondo motoristico, ha annunciato la novità in arrivo:entusiastiAlla passione non si comanda. Il richiamo del cuore, quando si tratta di sentire il rombo di un motore, e di emozionarsi per un sorpasso, per una pole, per una staccata o per una vittoria, è troppo forte per esser sopito. Nonostante la sua ‘vera’ carriera, quella che lo ha reso una leggenda delle due ruote nel motociclismo, sia finita da un pezzo.intra i(Ansa Foto) – Notizie.comNon è mai stato fermo,da Tavullia, nella sua ossessione per il mondo dei motori. Già a capo del Pertamina VR46 Enduro Racing Team in MotoGP, con la grande novità di quest’anno rappresentata dall’elezione a ‘Factory Supported‘ del Team Ducati, il nove volte campione iridato nella classe regina attende con ansia non solo lo start della stagione in MotoGP, ma anche quella del ‘FIA World Endurance Championship‘ che lo vede al volante della BMW 46 del Team WRT.