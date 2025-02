Panorama.it - ?Usa:Trump-Zelensky si incontrano alla Casa Bianca ma litigano e la pace si allontana?

Donaldha accolto Volodymyrper un incontro bilaterale e una conferenza stampa. «Si è vestito bene, è elegante», ha detto scherzando il presidente americano al leader ucraino che indossava come spesso accade una polo e dei pantaloni neri. Il presidente degli Stati Uniti ha detto al suo omologo ucraino di considerarsi «un arbitro e un mediatore» tra Russia e Ucraina per raggiungere la. «Sono qui come arbitro, come mediatore, in una certa misura, tra due parti che sono state molto ostili», ha affermato in alcune dichiarazioni ai giornalisti dallo Studio Ovale della. SuccessivamenteDonaldha avvertito Volodymyrche l'Ucraina «dovrà fare compromessi con la Russia per arrivare a una tregua che è ragionevolmente vicina». A quel puntoha mostrato ale foto di donne e uomini ucraini uccisi dalle forze di Mosca che ha pero’ chiesto di non diffonderle.