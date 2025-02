Lapresse.it - Usa-Russia, Mosca propone ripresa dei voli diretti

Laha chiesto “alla parte americana di considerare la possibilità di ripristinare il traffico aereo diretto”. Lo comunica il ministero degli Esteri russo, riferendo dei colloqui frae Usa tenutisi ieri a Istanbul. “Il 27 febbraio si sono tenute a Istanbul consultazioni russo-americane, in formato esperti, fra il direttore del dipartimento del Nord Atlantico del ministero degli Esteri russo A.N. Darchiev e il vice assistente del segretario di Stato degli Stati Uniti S. Coulter sulle questioni relative alla normalizzazione del funzionamento delle missioni diplomatiche di entrambi i Paesi nello sviluppo dei recenti contatti bilaterali ai massimi e alti livelli”, riferisce il ministero russo, aggiungendo che “in conformità con le istruzioni dei capi dei dipartimenti di politica estera, sono stati discussi in dettaglio i modi per superare i numerosi ‘fattori irritanti’ ereditati dalle precedenti amministrazioni americane”.