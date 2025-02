Thesocialpost.it - Usa, caserma dei vigili del fuoco crolla sotto il peso della neve

Sabato 22 febbraio, a Barld, nello stato di New York, unadeideltailaccumulata nei giorni precedenti.Il crollo è stato ripreso dalla telecamera di sorveglianza di una clinica veterinaria situata nelle vicinanze, mostrando il momento esatto in cui la struttura ha ceduto. Fortunatamente, non si sono registrati feriti.Captured on film "The moment New York fire station roof collapses under weight of heavy snow. pic.twitter.com/UlMVppzWUT— Robert The Builder (@NobodymrRobert) February 27, 2025 La violenta tempesta che ha colpito la zona tra il 14 e il 19 febbraio ha provocato ingenti accumuli disui tetti, portando al cedimento di diverse strutture, tra cui abitazioni e aziende. “Sono almeno una ventina gli edificiti a causa del”, riferiscono fonti locali.