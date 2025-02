Panorama.it - Ursula Von der Leyen sta portando l'Europa nel baratro

La Commissione Ue presieduta davon der, tra ecofollie e uscite maldestre, stail Vecchio continente verso il. Una crisi nera sancita anche dalle dure parole del vice presidente Usa J. D. Vance («L’si salvi da sola») e di Mario Draghi («Fate qualcosa»). «Quando, nel 2019, mi sono presentata di fronte a voi con il programma per un’verde, digitale e geopolitica, so che alcuni avevano dei dubbi. Guardate, invece, dove si trova l’.». A un passo dal precipizio, più o meno. È trascorso un’abbondante annetto dalla spericolata esortazione divon der, vanagloriosa presidente della Commissione. Quei fondati dubbi, intanto, sono diventati robuste certezze. L’è in crisi nera: politica, economica, identitaria. Stavolta, ne sono tutti certi.