Lanazione.it - “Urla e imprecazioni non ci aiutano a giocare meglio”. Partita applaudita, l’esperimento sui campi da calcio

Firenze, 28 febbraio 2025 - In Toscana, in questo weekend, prenderà il via l'iniziativa 'La': saranno coinvolte 200 squadre toscane della categoria Giovanissimi B maschili under 14 e due formazioni Giovanissime femminili under 15. In tutte queste queste gare il pubblico potrà esprimere le proprie emozioni sono ed esclusivamente con l'applauso. Prima di ognii capitani delle squadre leggeranno, metà ciascuno, un messaggio comune in cui si chiede al pubblico di "partecipare allain maniera diversa dal solito": nella lettera si ricorda che "l'arbitro è un giovane come noi" e che "non ci". L'iniziativa è stata presentata in Regione dal presidente Eugenio Giani: tra gli organizzatori ci sono Anci Toscana, il settore giovanile e scolastico regionale della Figc, i comitati regionali di Figc-Lnd, Aia, Aiac, l'associazioneFair play della Toscana in collaborazione con la rivistapi (che è media partner).