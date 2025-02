Lapresse.it - Urbino, si è dimesso il sindaco Maurizio Gambini

, 28 feb. (LaPresse) – “Le mie dimissioni sono irremovibili. Torno alle mie attività. Mi dispiace per la città ma io non sto sotto scacco di nessuno tanto meno con chi fa lo sgambetto”.Così raccontadidimissionario, a LaPresse pochi minuti dopo la conclusione del Consiglio comunale. Assise che si è chiusa a sorpresa con l’annuncio in aula. “Ho voluto vedere fin dove volevano arrivare”. Il dove volevano arrivare è per il gruppo di consiglieri che ha lasciato la lista ‘Liberi per Cambiare’ della colazione di maggioranza ‘Adesso Governiamoci’ per rimanere in maggioranza ma con il neonato gruppo ‘Rinascimenti’ Gruppo al quale si sono avvicinati, a quanto apprendiamo, anche il movimento ‘città ideale’ e la lista ‘Centro destra per’.