Romatoday.it - Urban Bazar - Edizione Unboxing Trends

Leggi su Romatoday.it

torna il 23 marzo negli spazi di Mediterraneo al MAXXI. Primo appuntamento del 2025 con l’: sveliamo le proposte di primavera degli espositori selezionati per questo appuntamento, imperdibile per gli amanti dello shopping Made in Italy., l’evento.