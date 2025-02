Anteprima24.it - Uomo trovato senza vita in una legnaia: macabra scoperta in una contrada cittadina

Tempo di lettura: < 1 minutoÉ stato rinvenuto in mattinata il corpo di uninAcquafedda all’interno di una. L’, classe 1953, avrebbe messo in atto un gesto autolesionistico, stando a quanto avrebbero rilevato gli agenti della Polizia di Stato e della Squadra Mobile intervenuti sul posto. Laè stata fatta dalla moglie dell’, preoccupata del fatto che non dava piu notizie di se. La donna ha incominciato a cercare personalmente fino ad arrivare alla. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha constatato il decesso, successivamente sul posto è arrivato il medico legale su disposizione del pm di turno per effettuare i rilievi.L'articoloin unain unaproviene da Anteprima24.