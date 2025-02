Ilgiorno.it - Uomo con un fucile in Stazione Centrale a Milano, proseguono le ricerche: al vaglio i filmati delle telecamere

Leggi su Ilgiorno.it

, 28 febbraio 2025 – Continuano le indagini della polizia ferroviaria diper risalire all'identità dell'che nella serata di giovedì è stato avvistato nell'area della fermata metro, a, con in mano un oggetto del tutto simile ad un. Allarme in: “Ungira tra la folla con una tracolla”. Il videoe l’alert a tutte le Volanti Non è ancora chiaro se si trattasse di un'arma vera e propria o di un'arma da soft air, ma di certo l’la impugnava tranquillamente nella mano sinistra in mezzo alle persone che a metà pomeriggio di ieri, in pieno orario da pendolari di ritorno, affollavano l’area del più importante scalo ferroviario cittadino. La polfer sta dunque procedendo con l'analisiimmagini raccolte dalledi videosorveglianza per poter rintracciare l'e chiarire gli aspetti di questa vicenda.