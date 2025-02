Uominiedonnenews.it - Uomini e Donne, Giuseppe: Chi E’ Il Corteggiatore Di Sabrina!

, protagonisti del Trono Over di, hanno vissuto una storia intensa ma turbolenta. Dopo un bacio appassionato, qualcosa ha incrinato la loro sintonia. Scopri cosa è successo!: un’attrazione travolgente aNel vivace panorama del Trono Over di, un nuovo protagonista ha rapidamente catturato l’attenzione:. Con il suo fascino maturo, i capelli brizzolati e un sorriso che ispira sicurezza, è riuscito a distinguersi tra i cavalieri del dating show di Maria De Filippi. E tra le dame, una in particolare ha notato il suo carisma:è entrato in punta di piedi nello studio di, ma in poco tempo ha saputo farsi notare. Papà affettuoso di tre figli – due ragazzi ventenni e una bambina di 9 anni di nome Elisa ha mostrato fin da subito un carattere determinato e un atteggiamento deciso, qualità che non sono sfuggite a