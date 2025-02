Formiche.net - Uno scudo contro le interferenze straniere. La proposta di Calenda

In uno dei suoi ultimi post su X, Carloha definito “insopportabile continuare a sentire le stesse menzogne” sulla guerra in Ucraina da tre anni, da quando cioè la Russia ha invaso il Paese vicino, da persone “che ripetono a pappagallo la propaganda” del Cremlino. Il segretario di Azione ha pubblicato un video della sua risposta, ieri sera ospite di Piazzapulita su La7, a Donatella Di Cesare, professoressa di filosofia teoretica dell’Università La Sapienza di Roma, sulle responsabilità del conflitto. E ha anche ammesso un “errore storico”, anche suo, nel 2014 quando, ha detto, l’Europa si è ”girata dall’altra parte” davanti all’invasione russa della Crimea pensano che il leader russo Vladimir Putin si sarebbe fermato.È insopportabile continuare a sentire le stesse menzogne sulla guerra in #Ucraina da tre anni da persone che non solo non ci sono mai state, ma che ripetono a pappagallo la propaganda di #Putin.