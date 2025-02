Oasport.it - United Rugby Championship: le Zebre vincono in rimonta contro Newport

Si è conclusa allo stadio Lanfranchi di Parma la sfida valevole per la dodicesima giornata dell’e in campo sono scese leParma e iDragons. Reduci da due successi esterni consecutivi, i ragazzi di Massimo Brunello erano a caccia di un tris che poteva riportarli a sognare la postseason. Ecco come è andata.Avvio molto equilibrato, con due formazioni che provano a usare molto il gioco alla mano, ma al tempo stesso commettono qualche errore di troppo e non finalizzano il gioco espresso. Il primo affondo vincente, però, è degli ospiti, che al 12’ trova la meta con Coghlan che si tuffa oltre la ruck per lo 0-7 iniziale. È immediata, però, la reazione delleParma che si portano in attacco e dalla maul vanno oltre con Licata al 15’ per il 7-7.Alza il livello la squadra gallese, mentre lefaticano in difesa, concedono troppo spazio e al 25’ è nuovamente Coghlan a colpire eche tornano in vantaggio sul 7-14.