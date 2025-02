Puntomagazine.it - UNICEF/Sudan: oltre 292.000 bambini a rischio colera nello stato del Nilo Bianco

in500tra i 2.700 casi, 65 morti. L’risponde con vaccinazioni e supporto sanitario.28 febbraio 2025 – Secondo le autorità sanitarie,500fanno parte dei 2.700 casi disegnalatiese deltra il 1° gennaio e il 24 febbraio 2025. L’epidemia ha già ucciso almeno 65 persone, tra cui 10. In risposta, l’, insieme al Ministero Federale della Sanità e ai partner umanitari, sta ampliando una risposta multisettoriale per prevenire l’ulteriore diffusione della malattia e proteggere ivulnerabili.Una grave interruzione di corrente, in seguito agli attacchi alle centrali elettriche del 16 febbraio, ha interrotto l’approvvigionamento idrico nelle località di Kosti e Rabak,del, costringendo molte famiglie a raccogliere acqua non trattata dal fiume