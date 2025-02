Ilrestodelcarlino.it - Una Vigor a due punte contro la Civitanovese

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Laè al lavoro, in maniera seria e silenziosa per prepararsi al meglio in vista del derby di Civitanova. L’obiettivo primario di mister Antonioli è quello di non disperdere i progressi fatti nelle ultime settimane. La carica positiva, la concentrazione, la voglia di vincere e la consapevolezza ritrovata. Tutti ingredienti che hanno permesso alladi risorgere dopo un periodo nerissimo.il Teramo è arrivata una sconfitta dolorosa, ma se i progressi sono reali lanon si scioglierà di nuovo. Difficile prevedere le scelte dell’allenatore, sempre meticoloso e prudente, come testimonia la volontà di chiudere la settimana di allenamenti, con la rifinitura a porte chiuse. Stavolta però l’assenza di Kone riduce notevolmente il margine di manovra dell’allenatore. Laperderà di imprevedibilità, ma potrebbe guadagnarci in solidità.