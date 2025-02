Ilrestodelcarlino.it - Una squadra più forte del destino

“L’anno che sta arrivando tra un anno passerà”. Il Dall’Ara canta e vibra con Lucio, mentre i giocatori si abbracciano sotto la curva intitolata a Giacomo Bulgarelli. La vittoria sul Milan è alle spalle e un altro capitolo di storia ed emozione si aggiunge a questi anni rossoblu ‘ che sanno di magia. Si coglie nell’aria quel vento propizio, quell’orgoglio di bandiera, quel respiro di una città intera che veglia sulle sorti della. Qualcosa di molto simile alla rincorsa Champions di un anno fa con Motta al timone. Ma in cabina di comando non c’è più l’algido Stranino, c’è un allenatore indiavolato, con gli occhi della tigre e lo stigma di chi si è sudato la gloria passo dopo passo. Vincenzo da Ribera salta, impreca, gesticola in quella tuta che sembra improvvisamente stretta come una prigione.