Sport.quotidiano.net - Una rimonta da grande. Castro-Ndoye indiavolati. Il Bologna ribalta il Milan e rivede la Champions

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’ultima volta che ilaveva sconfitto ilnon aveva nemmeno due anni enon era manco nato. Il destino stava aspettando loro. Dan e Santi: sono la primavera rossoblù, i volti giovani e sfrontati di una squadra tornata a far tremare anche il Diavolo. Dal 2002 al 2025: benvenuti nel futuro. Un futuro che sorride a quarantaquattro denti: uno per ogni punto di questotornato in orbita. Il recupero della gara rinviata lo scorso 26 ottobre per l’alluvione era davvero l’ultima occasione per inseguire il sogno di rimettere i piedi nell’Europa dei grandissimi. E da squadra vera qual è, ilha azzannato questa occasione. Ora, spogliata dagli asterischi, la classifica è un panorama bellissimo da contemplare: schiena a terra, mani dietro la nuca e testa all’insù.