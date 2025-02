Digital-news.it - Una nuova regina tra i fornelli a MasterChef Italia. Anna vince il titolo di nuova star della cucina

La vincitrice del cooking show ha 32 anni: è nata a Milano, ha origini cinesi e vive a Venezia. Incoronata all'unanimità dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cvacciuolo e Giorgio Locatelli.«Mi sono vista più volte con i coriandoli che cadono su di me nello studio», diceva prima di entrare in Masterclass. ed è successo davvero!Consul podio Jack e Simone, autori di tre menù personali e complessi. Quarta classificata Mary, eliminata dopo la Mystery Box e l'Invention Test con Mauro Colagreco, lo chef globale del nuovo secolo con 3 stelle Michelin al "Mirazur" di Mentone (Francia)Alla vincitrice 100.000 euro in gettoni d'oro, un corso di alta formazione presso ALMA - La Scuola Internazionale dina e il suo primo libro di ricette: "Pentole e zodiaco", in uscita l'11 marzo (Baldini+Castoldi)