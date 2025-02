Sport.quotidiano.net - Una notte da protagonisti assoluti. Dominguez, trottolino imprendibile. Skorupski, due mani da gigante. Cambiaghi dà la scossa decisiva

7 Quando al 43’ Leao romba e gli si para davanti in splendida solitudine non può che raccogliere il pallone in fondo alla rete. Vale la serata la parata d’istinto al 64’ sul tiro ravvicinato di Musah. De Silvestri 6 Fino al 43’ monta una guardia applicata su Leao. Nell’azione che porta al vantaggio rossonero si fa buggerare dal portoghese che gli gira intorno e s’invola verso la porta: Lollo protesta, ma Leao non commette fallo, semplicemente fa valere la sua straripante fisicità. Si riscatta con gli interessi quando mette la testa nel gol dell’1-1 di Castro. Il vero assist per Santi lo firma lui. Beukema 6,5 Dorme tra due guanciali quando dopo 20 secondi Gimenez può già mettere la partita in discesa per i rossoneri. Nel primo tempo confeziona un paio di imbucate in area da regista aggiunto.