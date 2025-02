Lanazione.it - Una città intera pronta all’esodo. Pisa-Sassuolo è già nella storia: "Ragazzi, verrei insieme a voi"

Il grande giorno è ormai vicino, la data che ogni tifoso nerazzurro aveva segnato sul calendario è arrivata,non è una partita qualsiasi, ma uno scontro che potrebbe indirizzare l’esito di un intero campionato. Lo sanno bene i tifosi nerazzurri che, consapevoli del peso della sfida, hanno deciso di seguire in massa la squadra a Reggio Emilia. Spesso si parla di 12esimo uomo, e mai come in questo caso sarà vero, domani infatti sul prato del Mapei Stadium a fianco dell’undici schierato da mister Inzaghi scenderanno in campo anche i quasi settemila tifosini che, sull’onda dell’entusiasmo per un cammino sin qui da sogno, sono pronti a fare la loro parte trasformando gli spalti in una vera e propria bolgia nerazzurra. "Fanno bene, ci andrei anche io se l’età me lo permettesse" scherza il celebre attore Atos Davini, una vita sul palco e dietro la macchina da cinepresa.