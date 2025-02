Lanazione.it - Un tuffo nella dieta mediterranea e nei ricordi di D’Annunzio a Villa Viviani

Firenze, 28 febbraio 2025- Ieri sera, 27 febbraio a, si è tenuta la serata organizzata dall’Accademia del Genio di Firenze, presieduta da Carlo Baldaccini, per discutere e assaporare il tema “: per l’Unesco è patrimonio dell’umanità, per altri non esiste! Discutiamo e mangiamo.” L’accademico Gianni Limberti, presente anche in qualità di membro dell’Accademia Italiana della Cucina, ha guidato l’incontro con una riflessione sul significato originario del termine “”, troppo spesso associato a restrizioni caloriche, e ha ricordato come l’Unesco abbia riconosciuto lacome bene intangibile dell’umanità. Limberti ha quindi sottolineato come il termine “” si riferisca più correttamente a un’alimentazione sana, piuttosto che a un semplice calo di peso.