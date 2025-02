Ilgiorno.it - Un tripudio di stelle filanti dolci e giochi

Leggi su Ilgiorno.it

Domenica va in scena “Carnevale a Villasanta 2025” con due sfilate che partiranno alle 14.30 da Sant’Alessandro e San Fiorano. L’amministrazione, in collaborazione con gli oratori e la Comunità Pastorale Madonna dell’Aiuto, ha organizzato un pomeriggio di animazione e spettacoli. L’idea è far iniziare la manifestazione dalle frazioni, creando occasione di festa anche fuori dal centro e favorendo il coinvolgimento dei residenti. Il corteo di San Fiorano in maschera si ritrova alle 14.30 in piazza Paolo VI, davanti alla chiesa. Da lì parte con lo spettacolo “Fantastica.Mente”: storie, musica e animazione, con un omaggio a Gianni Rodari. Nel quartiere Sant’Alessandro, il ritrovo del corteo è alle 14.30 in via Segantini per la “Parata per aria”: sfilata lungo via Leonardo da Vinci, spettacoli eitineranti.