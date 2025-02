Iltempo.it - "Un po' ne risentiremo". Sottocorona: pioggia? Ecco cosa ci aspetta

Puntuale come ogni mattina, Paoloha diffuso le ultime previsioni meteo. Le nuvole intense si sono spostate verso Est. Quelle sull'Italia ci sono, ma non sono particolarmente intense. Altre ce ne sono a Ovest e un po' ne": così ha esordito nello studio di Omnibus, il programma di politica e di attualità di La7. Salvo il Sud, dove non ci saranno pioviggini ma solo qualche velatura del cielo. Piogge, eventualmente deboli, al Centro", ha continuato l'esperto, specificando che quelle "più consistenti" bagneranno "Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e alta Toscana". Si tratta di una "zona ristretta in cui c'è il giallo di qualche precipitazione consistente", ha spiegato indicando la carta. Domani, sabato 1 marzo, tornano invece precipitazioni "non fortissime ma consistenti".