Lanotiziagiornale.it - Un Pnrr per pochi beneficiari e il Sud resta più penalizzato

Leggi su Lanotiziagiornale.it

L’avete notato? Il Piano nazionale di ripresa e resilienza () è sparito dal dibattito pubblico. L’ex ministro Raffaele Fitto si è insabbiato a Bruxelles lasciando al neo-ministro Tommaso Foti il difficile compito di gestire un dossier che, al di là della retorica di governo, non sta procedendo come ci si aspetterebbe. Almeno a leggere i dati di Openpolis: la nuova analisi aggiornata al 30 novembre 2024 conferma che l’attuazione del Piano concentra le risorse su un numero ristretto di, mentre il Mezzogiorno continua a incontrare difficoltà maggiori rispetto al Nord.Un piano per: chi si arricchisce con i fondi Ue?I fondi del, che sulla carta avrebbero dovuto incentivare una ripartenza equa, sono stati in realtà distribuiti in maniera squilibrata. Dei 269.299 progetti finanziati, il 34,3% delle risorse, pari a 66,6 miliardi di euro, è stato destinato a soli 100 soggetti.