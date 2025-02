Lanazione.it - Un Empoli incredibile. Corsi: “Ecco la spinta che serviva per ripartire in campionato”

, 28 febbraio 2025 – La vittoria della Coppa Italia di Serie C nel 1996, la partecipazione alla Coppa Uefa 2007-‘08 e adesso l’approdo per la prima volta alle semifinali di Coppa Italia. L’Fc, club di una realtà di meno di 50mila abitanti, non smette di stupire. Il primo a gioirne è il presidente Fabrizio, che allo stesso tempo invita però a mantenere i piedi ben saldi a terra. A Torino firmata un’altra pagina storica della società. “È stata una serata bellissima, che deve darci la consapevolezza e laperindopo un periodo negativo sotto il profilo dei risultati. Non dobbiamo rilassarci, ma pensare a preparare al meglio la trasferta con il Genoa, ci attende una gara dura. Mettiamo la notte di mercoledì nel cassettone dei ricordi e guardiamo avanti”.