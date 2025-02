Ilfattoquotidiano.it - “Un dramma per oltre 300 milioni di persone”: la lettera di 96 ong ai leader europei dopo lo smantellamento di Usaid

Unafirmata da 96 ong e indirizzate aidell’Unione Europea per chiedere di reagire alla decisione di Donald Trump, che ha congelato i fondi(United States Agency for International Development), la più grande macchina al mondo di assistenza allo sviluppo all’estero. Proprio ieri l’amministrazione Usa ha peraltro azzerato il 92% dei finanziamenti dell’ente destinati all’estero: i tagli a circa 10mila progetti consentiranno di risparmiare 60 miliardi di dollari, contribuendo così in modo sostanziale all’obiettivo di riduzione delle spese pubbliche del Dipartimento per l’Efficienza del governo.“Quasi da un giorno all’altro – si legge nelladelle organizzazioni della rete Voice -, la distribuzione di vaccini e trattamenti nutrizionali si è fermata, cliniche e scuole hanno chiuso e l’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari – tra altri servizi critici – è stato compromesso.