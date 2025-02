Un buon mese per voi Oroscopo marzo di Ada Alberti i segni migliori

Leggi su Caffeinamagazine.it

L’occupa da sempre un posto speciale nel cuore degli. Che si tratti di una rapida occhiata alla pagina astrologica del quotidiano, di un approfondimento settimanale su una rivista o di un consulto con un astrologo professionista, milioni di italiani seguono con interesse le previsioni astrali. Dopo l’didi Paolo Fox, anche Adaha pubblicato il suo. Ariete. Grande fortuna soprattutto in ambito sentimentale per i nativi dell’Ariete, sia per chi è in coppia che per i single. Ildie l’intero 2025 saranno all’insegna dell’amore, sebbene non mancheranno momenti di tensione e contrasti. Chi non è impegnato potrà vivere esperienze emozionanti, anche grazie ai transiti di Venere nel segno, che per via dei suoi moti retrogradi vi influenzerà più volte: il periodo migliore va fino al 27, ma altre occasioni arriveranno più avanti.