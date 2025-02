Lanazione.it - Un bisturi tutto d’oro . Giannessi in pensione: "Ho amato il mio lavoro. Sono stato fortunato"

Leggi su Lanazione.it

Agli occhi di molti quelli come lui"professionisti di ghiaccio", dalla mano ferma e il cuore anestetizzato. Quelli che fanno della distanza dal paziente la cifra distintiva. Ma per chiunque abbia incontrato il dottor Sandro– e "sotto i suoi ferri" cifiniti almeno sette, ottomila pazienti in quarant’anni – non c’è mito più infondato:è uno di famiglia, uno che, non è esagerato dirlo, ha restituito salute a una sfilza interminabile di pazienti. Settant’anni compiuti pochi giorni fa e una scadenza in agenda: da domani, sabato primo marzo svestirà il camice di primario della chirurgia generale del San Jacopo. "Giardinaggio e lettura? Per carità – ci scherza sopra lui parlando di–. Tempo libero sì, ma l’idea di passare da cento a zero. non posso! Continuerò con la libera professione, con gli impegni da vicepresidente dell’Ordine dei medici, ma anche da coordinatore locale del comitato scientifico della Lilt.