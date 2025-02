Quotidiano.net - Un amore chiamato radio

Gentile di cognome e di fatto- Federica Gentile mi accoglie con voce pimpante e tanta voglia di raccontarsi, ma anche di ascoltare. Conduttricefonica e televisiva e docente alla Sapienza di Roma, ha fatto della parole e del racconto il file rouge di tutta la sua carriera. "Laper me è vita. Sono nata e cresciuta con lei, è dentro di me da sempre. Ho cominciato che avevo quindici anni, ma proprio di recente ho ritrovato delle bobine realizzate con il registratore di mio padre dove dicevo oggi non sono andata all’asilo. Facevo già una proto(ride)." Un’antesignana dei podcast? "Esatto, a quattro anni facevo dei podcast ante litteram. Non è una tradizione di famiglia, nessuno in casa mia ha mai fatto. Una stranezza tutta mia sulla quale indagare, forse è scritta dentro le mie cellule".